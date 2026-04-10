Il primo ministro ungherese ha commentato in un discorso video che gli avversari politici non si fermeranno davanti a nulla per ottenere il potere nelle prossime elezioni. Le affermazioni sono arrivate in un momento di grande attenzione per il voto imminente nel paese, con il leader che ha criticato apertamente i loro metodi. La campagna elettorale è al centro dell’attenzione, mentre si avvicina il giorno delle urne.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha tenuto un discorso video in cui ha affermato che i suoi oppositori elettorali “non si fermeranno davanti a nulla pur di prendere il potere”. Il leader più longevo dell’UE e il suo partito di destra Fidesz sono in svantaggio nella maggior parte dei sondaggi indipendenti rispetto allo sfidante di centrodestra emergente, Péter Magyar e il suo partito di centrodestra Tisza. “Sono in collusione con i servizi segreti stranieri, minacciano i nostri sostenitori con la violenza e denunciano frodi elettorali basate su accuse inventate anche prima che le elezioni abbiano avuto luogo”, ha detto Orbán riferendosi a Tisza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ungheria al voto, Orban: "Oppositori non si fermeranno davanti a nulla pur di prendere il potere"

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