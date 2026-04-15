Il diritto di voto e la cittadinanza attiva | un incontro al Broletto di Novara

Sabato 18 aprile alle 17, presso la sala Arengo del Broletto di Novara, si terrà un incontro dedicato al diritto di voto e alla cittadinanza attiva. L’evento, intitolato

Sabato 18 aprile alle 17, la sala Arengo del Broletto di Novara ospiterà l'evento "Leggere, scrivere, contare. votare". L’iniziativa è organizzata dall'assessorato alle Pari opportunità in collaborazione con il Centro sociologico italiano e fa parte della rassegna "Racconti di donne", il ciclo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il diritto di voto alle donne compie 80 anni, un incontro dell'Anm di Palermo al cinema Rouge et NoirDurante l'iniziativa sarà anche presentato il "CalenDiario" 2026 dell'Associazione nazionale magistrati dedicato alle Madri Costituenti e sarà...

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