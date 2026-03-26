Israeliano muore in un incidente in Cisgiordania furia dei coloni sui palestinesi | Sono venuti per uccidere

Un cittadino israeliano è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto in Cisgiordania. In risposta, alcuni coloni hanno attaccato il villaggio palestinese di Deir Al-Hatab, coinvolgendo anche scontri con la popolazione locale. La situazione ha suscitato tensioni e comportamenti violenti da parte dei gruppi coinvolti, con alcune testimonianze che riferiscono di minacce e aggressioni.

Dopo la morte di un ragazzo israeliano in un incidente stradale in Cisgiordania, si è scatenata la furia dei coloni sul villaggio palestinese di Deir Al-Hatab. Il racconto dei testimoni a Fanpage.it: "Volevano uccidere bambini, donne, intere famiglie". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cisgiordania, le case dei palestinesi bruciate dai coloni israelianiI coloni israeliani continuano ad attaccare le comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata. Acqua in Cisgiordania, Oxfam: “Così gli insediamenti dei coloni israeliani e le confische prosciugano le terre dei palestinesi”L’annessione di fatto della Cisgiordania da parte di Israele passa anche dal controllo delle risorse idriche. Contenuti e approfondimenti su Israeliano muore Discussioni sull' argomento La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Libano, raid israeliano su Beirut: almeno 10 morti; Ramat Gan: coppia di settantenni muore in un attacco missilistico; La campagna di guerra psicologica di Israele in Libano. Israeliano muore in un incidente in Cisgiordania, furia dei coloni sui palestinesi: Sono venuti per uccidereDopo la morte di un ragazzo israeliano in un incidente stradale in Cisgiordania, si è scatenata la furia dei coloni sul villaggio palestinese di Deir ... fanpage.it LIBANO, IDF: "CIVILE NEL NORD ISRAELE UCCISO DA NOSTRO FUOCO" Il civile israeliano morto ieri a Misgav Am, nel nord del Paese, e' stato ucciso dal fuoco dell'Idf, non di Hezbollah. Lo ha affermato il comandante del Comando Nord, Rafi Milo, al termi - facebook.com facebook