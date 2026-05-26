Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi dopo Uomini e Donne | come procede davvero la storia dopo la scelta

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono usciti insieme dal programma Uomini e Donne dopo aver completato il percorso di scelta. La coppia ha deciso di continuare la relazione anche dopo la fine del programma. La loro storia ha attirato attenzione durante la trasmissione, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui passi successivi o sulla loro situazione attuale.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi lasciano insieme Uomini e Donne dopo un percorso tra i più discussi della stagione. Ma il banco di prova reale è appena cominciato. Uscire mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne è un momento che molti corteggiatori e tronisti sognano. Ma per Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi quella porta non era la fine di qualcosa — era l’inizio della parte più difficile. Un percorso tutt’altro che lineare. Il cammino di Ciro ed Elisa all’interno del programma non è stato semplice. Discussioni frequenti, incomprensioni, momenti di forte tensione ma anche slanci autentici che hanno convinto il pubblico a seguirli settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi Nuovi Sviluppi Dopo la Scelta

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