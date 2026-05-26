Circolare consigli di classe équipe pedagogica per la valutazione del I o II quadrimestre – scuola primaria as 2025 2026

Da orizzontescuola.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una circolare stabilisce le modalità di convocazione e organizzazione delle sedute dell’équipe pedagogica della scuola primaria per le valutazioni del I e II quadrimestre dell’anno scolastico 20252026. La documentazione riguarda le procedure e le tempistiche da seguire durante le operazioni di valutazione, con particolare attenzione alle attività di verifica e alla stesura dei giudizi finali. La circolare è rivolta ai docenti e al personale coinvolto nelle funzioni di valutazione degli studenti.

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Il presente modello di circolare disciplina la convocazione e l’organizzazione delle sedute dell’équipe pedagogica della scuola primaria per le operazioni di valutazione relative al primo e al secondo quadrimestre dell’anno scolastico 20252026. Il documento definisce il quadro organizzativo delle attività valutative, richiamando le disposizioni normative vigenti in materia di valutazione nella scuola primaria, con particolare . La tua scuola utilizza strumenti ARGO SOFTWARE? Avrai uno sconto del 20%. Contattaci all’indirizzo: email protected per ottenerlo Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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