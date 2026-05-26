Circolare consigli di classe équipe pedagogica per la valutazione del I o II quadrimestre – scuola primaria as 2025 2026

Notizia in breve

Una circolare stabilisce le modalità di convocazione e organizzazione delle sedute dell’équipe pedagogica della scuola primaria per le valutazioni del I e II quadrimestre dell’anno scolastico 20252026. La documentazione riguarda le procedure e le tempistiche da seguire durante le operazioni di valutazione, con particolare attenzione alle attività di verifica e alla stesura dei giudizi finali. La circolare è rivolta ai docenti e al personale coinvolto nelle funzioni di valutazione degli studenti.