cinque storie curiose di queste elezioni comunali

Durante queste elezioni comunali sono emerse alcune situazioni insolite: in un comune sono state utilizzate schede elettorali di dimensioni eccezionali, mentre in un altro si sono fuse due amministrazioni in un'unica lista. Inoltre, un ex portavoce di un governo è stato candidato in un'elezione locale, e un candidato ha presentato una proposta di candidatura inaspettata. In un altro caso, un candidato ha ritirato la candidatura all'ultimo momento, e in un comune si sono verificati problemi tecnici con le urne elettroniche.

Anche in questa tornata delle elezioni comunali l’attenzione è stata giustamente riservata alle città più grandi, dove spesso i risultati hanno conseguenze anche sulla politica nazionale, ma si è votato anche in centinaia di comuni piccoli e piccolissimi: alcune delle storie più curiose si scovano proprio cercando tra i risultati delle elezioni in questi posti. Altre magari sono già molto in vista (com’è successo a Messina), ma possono passare in secondo piano rispetto ai risultati. La Lega ha perso dove vinceva da sempre A Cene, un comune di poco più di 4.000 abitanti in provincia di Bergamo, la Lega ha perso dopo 36 anni. Cene è stato il primo in Italia a essere amministrato dalla Lega: questo risultato ha da una parte un significato un po’ simbolico, dall’altra è emblematico di alcuni recenti problemi della Lega. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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