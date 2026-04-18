Elezioni comunali a Cascina | i candidati del Movimento Cinque Stelle

A Cascina si avvicinano le elezioni comunali e il Movimento Cinque Stelle ha annunciato i propri candidati al Consiglio comunale. La lista del movimento, che sostiene ancora la candidatura dell’attuale sindaco, ha presentato otto obiettivi principali e le priorità del proprio programma elettorale. La presentazione avviene in vista di una consultazione elettorale che coinvolgerà i cittadini del territorio.

Otto obiettivi, otto priorità. Il Movimento Cinque Stelle di Cascina, che alle prossime elezioni amministrative sostiene la candidatura a sindaco dell'attuale primo cittadino Michelangelo Betti, presenta i punti del proprio programma e i candidati al Consiglio comunale."Il nostro impegno non vive.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali. Il Movimento 5 Stelle rompe gli indugi: Rettore candidata sindacoIn un contesto politico ancora fluido, segnato da indiscrezioni, trattative sotterranee e nomi che si rincorrono, il Movimento 5 Stelle sceglie di... Elezioni provinciali, la posizione del Movimento 5 Stelle Sannio«Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle ha partecipato a interlocuzioni con diverse forze del campo progressista esclusivamente su una possibile... Panoramica sull’argomento Si parla di: Elezioni, ecco i candidati del M5s; Galletti e Bosco in Tour nelle scuole. Si va verso le elezioni ’La città che vogliamo’ e Movimento 5 Stelle iniziano le manovreSi struttura il progetto politico nato a sostegno di Francesco Trasatti verso le scorse regionali. L’obiettivo, adesso, sono le comunali di primavera, la lista civica ’La Città che Vogliamo’ rilancia ... ilrestodelcarlino.it