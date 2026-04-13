Elezioni Comunali Imola 2026 | cinque nomi in corsa

A Imola le elezioni comunali sono programmate per il 24 e 25 maggio 2026, con un eventuale ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno dello stesso anno. Cinque candidati sono in corsa per la candidatura a sindaco, mentre si voterà anche per scegliere i membri del consiglio comunale. La tornata elettorale coinvolgerà i cittadini della città per decidere chi guiderà il municipio nei prossimi anni.

A Imola il 24 e 25 maggio 2026 (eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno 2026) si andrà alle urne per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Sono quattro gli sfidanti dell’attuale primo cittadino, Marco Panieri, che mira al secondo mandato: Nicolas Vacchi, a Ezio Roi, Paola Lanzon, si.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Elezioni comunali 2026. Corsa a tre per la fascia, Coppola sfida Caterino. Ma c'è anche il 'terzo polo'Il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative nel Comune di San Cipriano d’Aversa è ancora in piena evoluzione, ma una cosa... Elezioni comunali a Viareggio: svelati i nomi della lista di Marialina MarcucciVIAREGGIO (LUCCA) – Sono stati resi noti i primi nomi delle persone che faranno parte della lista “Marialina Marcucci sindaca” a sostegno della...