Cinque cose notevoli e curiose di queste elezioni comunali

Le elezioni comunali si sono concluse da alcune ore, con i risultati già definiti in molte città. Giorgia Meloni e Elly Schlein hanno iniziato a tracciare un primo bilancio dei risultati ottenuti. I dati disponibili indicano come alcune aree abbiano mostrato tendenze chiare, mentre altre presentano risultati più equilibrati. La partecipazione degli elettori e le vittorie di alcuni candidati sono gli aspetti principali che emergono dall'esito delle consultazioni.

Il primo tempo delle elezioni Amministrative si è concluso da alcune ore. Nella gran parte delle città che sono andate al voto c'è già un verdetto e Giorgia Meloni ed Elly Schlein possono fare un primo bilancio. Da un parte c'è il centrodestra che esulta per le vittorie di Reggio Calabria e. 🔗 Leggi su Today.it

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