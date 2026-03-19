La voce del leone il silenzio degli altri

In un breve testo, Fedro smaschera come la prepotenza si nasconda dietro l’apparenza della ragione, dimostrando che anche poche parole possono mettere in discussione un meccanismo sociale radicato. La sua scrittura rivela come la forza possa spesso sembrare legittima e come il silenzio degli altri possa parlare più di mille discorsi. La semplicità dei versi mette in discussione un fenomeno universale.

Cultura, inclusione e accessibilità si incontrano in un progetto che mette al centro la lettura e l’esperienza sensoriale Ci sono testi minuscoli che riescono a dire cose enormi. Pochi versi bastano a Fedro per smontare uno dei meccanismi più antichi della convivenza umana: la prepotenza che si legittima da sola, travestendosi da ragione. Prima di entrare nella favola, vale la pena fermarsi un momento sull’autore. Fedro visse tra la fine del I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C. Nacque probabilmente in Macedonia e giunse a Roma come schiavo, venendo poi liberato sotto l’imperatore Augusto. La sua condizione di liberto segna profondamente la sua opera: osservatore laterale del potere, né completamente dentro né del tutto fuori, Fedro sviluppa uno sguardo lucido e disincantato sulle gerarchie sociali. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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