gli occhi degli altri il nuovo film di andrea de sica con jasmine trinca e filippo timi arriva al cinema il 19 marzo

Il film “Gli occhi degli altri”, diretto da Andrea De Sica, sarà disponibile in sala a partire dal 19 marzo, distribuito da Vision Distribution. La pellicola vede nel cast Jasmine Trinca e Filippo Timi, attori noti per le loro interpretazioni precedenti. Andrea De Sica, già autore di “I figli della notte” e “Non mi uccidere”, firma questa nuova produzione cinematografica.

Arriverà nelle sale il 19 marzo con Vision Distribution “Gli occhi degli altri”, il nuovo film di Andrea De Sica, regista già apprezzato per “I Figli della Notte” e “Non mi uccidere”. Al centro del racconto ci sono Jasmine Trinca e Filippo Timi, protagonisti di un’opera che intreccia amore, desiderio, potere e ossessione, muovendosi tra eleganza formale e inquietudine emotiva. Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Concorso Progressive Cinema, dove Jasmine Trinca ha ottenuto il Premio Monica Vitti come Miglior Attrice, ulteriore conferma della forza interpretativa di un ruolo destinato a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Casati Stampa, sesso e omicidi: quella villa fa ancora paura«Molti, intimoriti, non sono venuti sul set», spiega il regista Andrea De Sica. Che ripercorre il celebre delitto nel film Gli occhi degli altri ... repubblica.it

Gli occhi degli altri, Jasmine Trinca e Filippo Timi protagonisti di un incubo alla luce del soleRoma, 18 ottobre 2025 – L'idea che c'è dietro al film è quella di prendere un'immagine nitida, quella degli anni Sessanta, spesso oggi attribuita a una certa spensieratezza e cercare, invece, di ... quotidiano.net

Poster e trailer ufficiale del thriller "Gli occhi degli altri" https://youtu.be/yeCNARlZ0SQsi=Qaiu3BQegIlGV0t5 Diretto da Andrea De Sica e interpretato da Jasmine Trinca e Filippo Timi, Gli occhi degli altri è liberamente ispirato al noto delitto Casati Stampa, - facebook.com facebook

Jasmine Trinca, Filippo Timi, Vincenzo Crea, Matteo Olivetti e Carmen Pommella fotografati da Andrea De Sica sul set de “Gli occhi degli altri”. Foto pubblicate da Rolling Stone Italia. x.com