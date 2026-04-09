Martedì 14 aprile a Milano si terrà un incontro aperto al pubblico presso The Mill, in Via Cappuccio 5, dedicato a Monsignor Andrea Ghetti. L’appuntamento si svolgerà alle ore 18:00 e ha l’obiettivo di sostenere una raccolta fondi per la realizzazione di un film dedicato al vescovo di Codera. L’evento unisce il ricordo, il cinema e l’impegno sociale.

Alle ore 18:00, presso The Mill (Via Cappuccio 5), un incontro aperto al pubblico dedicato a Monsignor Andrea Ghetti per sostenere la raccolta fondi destinata alla realizzazione di un film a lui dedicato. Milano – Martedì 14 aprile alle ore 18:00, presso The Mill in Via Cappuccio 5 a Milano, si terrà una serata dedicata a Monsignor Andrea Ghetti, detto Baden, “il Vescovo di Codera”, con una raccolta fondi finalizzata al completamento del documentario sulla sua vita. L’evento rappresenta un’occasione per ripercorrere la vita di Baden, figura significativa del Novecento italiano, segnata da impegno educativo, spirituale e civile. Durante la Seconda guerra mondiale fu attivo nel gruppo scout clandestino delle Aquile Randagie e contribuì ad aiutare ebrei, perseguitati politici e militari alleati a rifugiarsi in Svizzera. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Memoria, cinema e impegno: martedì 14 aprile, a Milano, una serata dedicata al vescovo di Codera

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