L’Italia agli Oscar 2026 passa dalla musica | da Morricone a Riz Ortolani il cinema parla anche italiano

All'Oscar 2026, l’Italia si distingue attraverso la musica, un settore che ha segnato la storia del cinema mondiale con compositori come Morricone e Riz Ortolani. Nonostante poche candidature tra film, registi e attori, il paese mantiene il suo ruolo con le colonne sonore che continuano a far parlare italiano nel contesto internazionale. La musica diventa così il principale veicolo di presenza e riconoscimento per il cinema italiano in questa edizione.

In un'edizione degli Oscar 2026 con poche presenze italiane tra film, registi e interpreti, l'Italia trova comunque il suo spazio in uno degli ambiti che più hanno contribuito a costruire la storia del cinema mondiale: la musica. A raccontarlo è CAM Sugar, storico catalogo di colonne sonore italiane e francesi, che mette in luce come il patrimonio musicale italiano continui a vivere anche nei film candidati agli Academy Awards. Uno dei casi più interessanti arriva da O Agente Secreto, thriller candidato a quattro Oscar, che include il brano "Guerra e Pace, Pollo e Brace" di Ennio Morricone, tratto dalla colonna sonora di Grazie Zia. Il pezzo compare sia nel trailer ufficiale del film sia in una scena della pellicola, riportando ancora una volta l'universo sonoro del maestro romano dentro il grande cinema contemporaneo.