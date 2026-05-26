Il governo cinese ha deciso di eliminare i programmi speciali destinati agli studenti più dotati e agli studenti raccomandati, che offrivano percorsi di formazione privilegiati. La misura riguarda le iniziative che favorivano l’accesso a esami e opportunità riservate, con l’obiettivo di garantire un trattamento più equo tra tutti gli studenti. La decisione si applica a programmi di formazione e percorsi di selezione riservati ai giovani con alte capacità accademiche.

Stop ai programmi d’élite per gli studenti più brillanti e ai percorsi privilegiati riservati ai giovani talenti. Le scuole e le università cinesi stanno eliminando le cosiddette “ classi chiave ”, sezioni alle quali i ragazzi accedevano in base ai loro risultati accademici. La nuova politica decisa dal governo prevede la formazione dei gruppi tramite sorteggio casuale e non più attraverso estenuanti test o voti. Le suddette riforme rientrano in uno sforzo generalizzato portato avanti da Pechino per ridurre le diseguaglianze nell’ istruzione. Non è però facile sradicare un sistema profondamente radicato nel mondo scolastico cinese, un sistema che da anni condiziona sia la competizione tra le famiglie per garantire ai figli maggiori opportunità, sia il modo in cui le scuole organizzano gli studenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cina, più uguali di fronte agli esami: Xi cancella i programmi speciali per gli studenti più dotati (e raccomandati)

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