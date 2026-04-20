Disabilità sensoriale la Lombardia potenzia il sostegno agli studenti | più risorse e requisiti più flessibili per gli assistenti

La Regione Lombardia ha annunciato un potenziamento del supporto agli studenti con disabilità sensoriale nelle scuole della regione. Sono stati incrementati i fondi disponibili e sono stati rivisti i requisiti per gli assistenti educativi, rendendoli più flessibili. La misura mira a garantire un supporto più efficace e adeguato alle esigenze degli studenti con bisogni speciali, rafforzando l’inclusione nel sistema scolastico locale.