Nel panorama politico cinese, si fa strada una figura di rilievo accanto a Xi Jinping, presidente e leader del Partito Comunista. Si tratta di Cai Qi, considerato il suo braccio destro e una delle persone più influenti all’interno dell’apparato di potere del Paese. Questa posizione gli conferisce un ruolo chiave nel sistema decisionale e nelle dinamiche di leadership.

Nella complessa architettura del potere politico cinese sta emergendo una figura molto interessante. Accanto a Xi Jinping, presidente del Paese, nonché capo delle forze armate e segretario del Partito Comunista Cinese, troviamo Cai Qi. Il suo nome potrà dire poco ai non addetti ai lavori. Anche perché non è, tecnicamente, il numero due per grado formale. Lo è tuttavia per accesso, influenza e prossimità al leader. Cai occupa infatti una posizione rilevante, al punto da essere considerato dagli esperti un perno operativo del sistema nonché vero e proprio braccio destro di Xi. Chi è Cai Qi. La rivista The Economist ha dedicato un lungo approfondimento a Cai Qi, il quale potrebbe essere oggi l’uomo più potente della Cina dopo Xi Jinping.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il secondo uomo più potente della Cina”: chi è il braccio destro di Xi

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