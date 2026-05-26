La Cina ha approvato il progetto del canale di Pinglu, un'infrastruttura da 13,7 miliardi di dollari. Il canale collegherà Nanning al Golfo del Tonchino, passando attraverso le province interne. L’opera mira a facilitare il trasporto e lo scambio commerciale tra le regioni interne e l’area ASEAN. La costruzione è in fase avanzata e si prevede che sarà completata nei prossimi anni.

La Cina sta completando il canale di Pinglu, un’opera infrastrutturale da 13,7 miliardi di dollari che collegherà Nanning al Golfo del Tonchino per trasformare l’economia delle province interne. Il progetto mira a connettere il capoluogo della provincia del Guangxi con le rotte marittime del Mar Cinese Meridionale attraverso una via navigabile lunga 134 chilometri. Questa manovra strategica punta a potenziare il porto franco di Hainan e a offrire alle aree dell’entroterra un accesso diretto ai mercati globali. I primi test operativi sono previsti per il prossimo settembre, in concomitanza con la 23esima edizione dell’Expo China-Asean che si terrà proprio a Nanning. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, nuovo canale da 13,7 miliardi: via libera al corridoio verso l’ASEAN

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China Warns US Arms Sales to Taiwan Will Backfire as Tensions Escalate

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