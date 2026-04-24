Logistica via libera al nuovo corridoio merci Bologna-Catania

È stato dato il via libera alla creazione di un nuovo corridoio merci che collega Bologna a Catania, passando per Marcianise. La società di logistica FS Logistix e il sistema Anita hanno avviato le operazioni per attivare questa tratta, con l’obiettivo di migliorare le connessioni tra nord e sud Italia. L’intera rete si estende lungo diverse città, facilitando il trasporto di merci tra le regioni settentrionali e meridionali del paese.

? Cosa sapere Fs Logistix e Anita attivano il corridoio merci Bologna-Marcianise con estensione fino a Catania.. La singola prenotazione riduce costi e emissioni per il trasporto merci tra Nord e Sud.. La nuova direttrice ferroviaria tra Bologna e Marcianise punta a rivoluzionare la logistica merci grazie alla sinergia tra Fs Logistix e Anita, con l’operatività affidata a Mercitalia Intermodal. Il progetto prevede un prolungamento del servizio fino a Catania tramite un sistema che richiede una singola prenotazione, abbattendo drasticamente i costi di trasporto e l’impatto ambientale dei convogli. Logistica integrata e nuovi flussi verso il Sud.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Logistica, via libera al nuovo corridoio merci Bologna-Catania Notizie correlate Leggi anche: Via libera al nuovo trasporto pubblico locale: collegamenti più frequenti tra Catania e i comuni limitrofi Caro carburante, FS Logistix-Anita: nuovo collegamento ferroviario merci Bologna-MarcianiseAl via il nuovo collegamento ferroviario merci speciale “Rail4Truck” tra Bologna e Marcianise, promosso in collaborazione tra FS Logistix e ANITA,...