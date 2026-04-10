Regione Campania via libera al bilancio | 1,13 miliardi destinati ad ospedali e case di comunità

La Giunta regionale della Campania si è riunita oggi a Palazzo Santa Lucia e ha approvato il bilancio gestionale per il triennio 2026-2028. Nel corso della riunione sono stati approvati anche diversi provvedimenti relativi al settore sanitario, con un investimento complessivo di 1,13 miliardi di euro destinato a ospedali e case di comunità. Questi fondi saranno utilizzati per finanziare progetti e servizi nel settore della salute pubblica.

La Giunta regionale della Campania, riunitasi questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, ha approvato il Bilancio gestionale per il triennio 2026-2028 e ha varato un corposo pacchetto di provvedimenti in materia sanitaria. Tra le misure principali spicca l'aggiornamento del Piano operativo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Regione: al via l'organizzazione della Consulta per la Mobilità, ok alle regole per Case e Ospedali di ComunitàOggi pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. La Campania resta indietro per gli ospedali e le case di comunitàIn Campania solo 39 case della comunità delle 168 programmate hanno almeno un servizio dichiarato attivo, mentre un solo ospedale di comunità su 51... Temi più discussi: Campania, approvato documento tecnico bilancio 2026-2028: via libera a PNRR, sanità e turismo; Regione Campania, stop a Nonno (Fdi) in consiglio al posto di Cirielli: Condanna definitiva; Campania, Cirielli si dimette dal Consiglio regionale: Scelta sofferta, ma resto al servizio della mia Regione; Case di Comunità. Fimmg Campania: Non siano considerati mini Pronto soccorso. Regione Campania, via libera al bilancio: 1,13 miliardi destinati ad ospedali e case di comunitàIl tetto di spesa per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere campane per il 2026 è stato incrementato di circa 62 milioni di euro ... salernotoday.it Giunta Campania, via libera a documento di accompagnamento al BilancioLa giunta regionale della Campania nella seduta di oggi, ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026-2028, redatto sulla base del bilancio di previsione 2026-20 ... ansa.it Liratv. . Campania Regione Europea - facebook.com facebook