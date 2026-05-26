Nel primo quadrimestre del 2026, il mercato dei consumi in Cina si è mantenuto stabile. Questa situazione è stata favorita dall’attuazione continua di misure di sostegno ai consumi, secondo quanto riferito dal ministero del Commercio.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il mercato cinese dei consumi ha mantenuto un andamento stabile nei primi quattro mesi del 2026, grazie al proseguimento dell'attuazione di una serie di misure a sostegno dei consumi, secondo il ministero del Commercio. Ad aprile, la domanda di prodotti ecologici e smart si è mantenuta solida. I dati del ministero hanno mostrato che le vendite di occhiali intelligenti sulle principali piattaforme monitorate sono aumentate di 5,9 volte su base annua il mese scorso, mentre le vendite di videocamere portatili sono cresciute del 26,9% rispetto a un anno prima. Il tasso di penetrazione del mercato dei veicoli a nuova energia del Paese ha raggiunto il 61,4% ad aprile, superando per la prima volta il 60%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, cresce il mercato dei consumi nei primi quattro mesi dell'anno

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China cresceu 5% no primeiro trimestre

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