Vacanze perché conviene prenotare nei primi mesi dell’anno

Anche se la stagione estiva sembra ancora lontana, i primi mesi dell’anno rappresentano il periodo ideale per prenotare vacanze, ponti e soggiorni estivi. Questa abitudine permette di assicurarsi le tariffe più vantaggiose e di scegliere tra un’ampia varietà di strutture e destinazioni. Prenotare con anticipo aiuta inoltre a pianificare con calma e a evitare le corse dell’ultimo minuto, garantendo maggiore flessibilità nelle scelte.

(Adnkronos) – Anche se l’estate può sembrare lontana, i primi mesi dell’anno sono il momento giusto per iniziare a pianificare i prossimi ponti e le vacanze estive. Il mese di marzo rappresenta infatti una finestra strategica: la domanda non ha ancora raggiunto i picchi primaverili, la disponibilità è più ampia e le tariffe restano competitive prima dell’inevitabile aumento legato all’alta stagione. Per accompagnare i viaggiatori in una pianificazione più consapevole, la piattaforma Omio, che consente di comparare e acquistare biglietti per treni, autobus, voli e traghetti, condivide cinque buoni motivi per prenotare in anticipo e selezionato alcune destinazioni in Italia e in Europa che stanno registrando una rapida crescita nelle prenotazioni per il 2026. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Piquadro registra crescita dei ricavi nei primi nove mesi dell’anno in corso rispetto all’anno precedente**Piquadro registra un leggero incremento dei ricavi nei primi nove mesi dell’anno in corso, rispetto all’anno precedente.

Crescita economica sopra le aspettative, tasso di disoccupazione in calo nei primi mesi dell’annoL’economia del paese ha registrato una crescita superiore alle aspettative nei primi mesi del 2025, con il Pil che ha segnato un aumento superiore al...

Kicked out twice, I no longer crave biased family’s love, make them cry!#chinesedrama

Temi più discussi: Conviene prenotare ora i voli per le vacanze con il caro carburante aereo?; Voli estivi a rischio cancellazione? Quali sono le destinazioni meno critiche? Come organizzare le vacanze in tempo di guerra; Estate 2026, quando prenotare per risparmiare: i mesi ideali; Vacanze e voli: meglio prenotare subito o aspettare? Gli scenari possibili per l'estate.

Vacanze, perché conviene prenotare nei primi mesi dell'annoAnche se l’estate può sembrare lontana, i primi mesi dell’anno sono il momento giusto per iniziare a pianificare i prossimi ponti e le vacanze estive. Il mese di marzo rappresenta infatti una finestra ... adnkronos.com

Estate 2025, voli per agosto: è ancora possibile risparmiare? Ecco perché prenotare prima conviene (ma non sempre)Con l’estate ormai alle porte e le ferie di agosto in arrivo, molti viaggiatori non hanno ancora prenotato i voli per le loro vacanze. Ma c’è ancora tempo (e modo) per risparmiare? Secondo una recente ... ilmessaggero.it

Viaggi organizzati sotto pressione: il caro carburanti e il dollaro forte minacciano le vacanze degli italiani. Assoviaggi lancia l’allarme: "I costi restano elevati, incertezza per il settore" #ANSA facebook

Vacanze #Pasquali, #ponti #festivi, #ferie, #viaggi, #soggiorni in località #turistiche, ma l’incubo è il #traffico del #rientro a #casa…. x.com