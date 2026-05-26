Cina aumentano gli investimenti diretti all’estero

Nei primi quattro mesi del 2026, gli investimenti diretti all’estero della Cina hanno raggiunto circa 63 miliardi di dollari, con un incremento del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati ufficiali indicano che in tutti i settori sono stati investiti 429,42 miliardi di yuan, equivalenti a circa 63 miliardi di dollari.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Gli investimenti diretti all’estero (Odi) della Cina in tutti i settori hanno raggiunto i 429,42 miliardi di yuan (circa 62,88 miliardi di dollari) nei primi quattro mesi del 2026, con un aumento del 3,9% su base annua, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Del totale degli Odi in tutti i settori, espressi in yuan, nel periodo, gli investitori cinesi nazionali hanno effettuato investimenti diretti non finanziari in 5.231 società estere in 142 Paesi e regioni, per un valore complessivo di 315,74 miliardi di yuan, in calo del 13,9% su base annua, secondo i dati pubblicati dal ministero del Commercio e dall’Amministrazione statale dei cambi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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