Cina nasce un ufficio per gli asset statali all' estero

La Commissione per la supervisione e l'amministrazione degli asset statali del Consiglio di Stato cinese ha annunciato la creazione di un nuovo ufficio dedicato alla gestione degli asset statali all'estero. La decisione è stata comunicata oggi dalla stessa commissione, senza ulteriori dettagli sui compiti o le modalità operative di questa nuova struttura. La mossa si inserisce nel quadro delle attività di supervisione degli investimenti e delle proprietà del paese fuori dai confini nazionali.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Commissione per la supervisione e l'amministrazione degli asset statali (Sasac) del Consiglio di Stato della Cina ha istituito un ufficio per gli asset statali all'estero, ha reso noto oggi la commissione. Il nuovo ufficio guiderà le imprese sotto la sua supervisione nelle loro attività internazionali e le aiuterà a ottimizzare la distribuzione e ad adeguare la struttura dei loro asset all'estero, ha affermato la commissione. Tra le responsabilità dell'ufficio figurano anche la supervisione degli asset all'estero di queste imprese, il rafforzamento della prevenzione e della mitigazione dei rischi legati agli investimenti e alle attività all'estero, nonchè la gestione delle emergenze e delle situazioni di crisi all'estero, ha affermato la Sasac. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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