Napoli paradosso attacco | aumentano gli investimenti ma diminuiscono i gol

A Napoli, mentre gli investimenti nel calcio continuano a crescere, il numero di gol segnati sta invece diminuendo. Questa tendenza sta attirando l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi, considerando che solitamente le squadre più investite puntano anche a risultati offensivi. La stagione in corso si distingue per questa contraddizione tra risorse economiche impiegate e prestazioni offensive, creando un paradosso nel panorama calcistico locale.

Napoli, 22 aprile 2026 - Di solito i campionati, proverbialmente, li vincono le difese, ma la Serie A in corso sta seguendo un altro trend. Merito dell' Inter, che ha costruito i 12 punti di vantaggio sulla coppia Milan-Napoli (ormai quasi un'ipoteca allo scudetto) principalmente grazie a un attacco super: dopo 33 giornate di campionato, le reti segnate dalla capolista sono ben 78, esattamente 30 in più ancora di Milan e Napoli, in ex aequo in tutto ad eccezione dei gol incassati ( 27 i rossoneri, 33 gli azzurri, mentre la formazione di Christian Chivu ne ha subite 29 ). Numeri che rimbalzano appunto all'attacco e al suo fatturato la forbice...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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