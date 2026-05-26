In quattro province cinesi è scattata un’allerta meteo di livello IV a causa di intense piogge. Le precipitazioni hanno provocato allagamenti, sommergendo alcune auto nelle strade. A Yongcheng, gli automobilisti sono riusciti a mettersi in salvo, ma non sono stati segnalati danni gravi. Altre aree colpite dall’allerta includono province vicine, dove sono state registrate forti piogge e allagamenti.

? Punti chiave Come hanno fatto gli automobilisti a mettersi in salvo a Yongcheng?. Quali altre province sono state colpite dall'allerta di livello IV?. Perché le strade sono diventate torrenti in così poco tempo?. Come gestiranno le autorità il rischio di isolamento nelle zone colpite?.? In Breve Allerta livello IV attivata dal Ministero delle Risorse Idriche alle ore 9:00.. Piogge intense colpiscono Yongcheng, città situata nel nord-est della provincia Henan.. Emergenza estesa anche alle province di Anhui, Chongqing e Shaanxi.. Auto sommerse e strade trasformate in torrenti nella giornata di lunedì 25 maggio.. L’allerta meteo blu per forti... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, allerta meteo in 4 province: piogge violente sommergono auto

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China 122 km/h Winds Chaos: Violent Hail and Storm Slam Guangdong

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