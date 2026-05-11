Lunedì in Campania si prevede una giornata caratterizzata da pioggia e vento, con alcune province sotto allerta. Tra Benevento e Caserta sono attesi venti di forte intensità, mentre a Napoli il maltempo dovrebbe peggiorare durante la notte, con piogge che si intensificano e raffiche di vento che si fanno più forti. La situazione meteorologica ha portato le autorità a emettere avvisi di allerta in diverse zone della regione.

? Punti chiave Dove colpirà il vento forte tra Benevento e Caserta?. Come cambierà il meteo a Napoli durante la notte?. Quali rischi comporta il mare mosso per la navigazione costiera?. Perché a Salerno è prevista nebbia dopo le schiarite?.? In Breve Piogge di 3mm a Caserta e 2mm a Salerno con nebbie serali.. Vento teso e mare mosso impattano navigazione e attività portuali a Napoli e Salerno.. Temperature tra 15°C e 23°C con zero termico tra 3388 e 3543 metri.. Piogge notturne di 0.2mm previste a Napoli dopo il soleggiamento pomeridiano.. Lunedì 11 maggio 2026, le temperature in Campania oscilleranno tra i 15°C e i 23°C con piogge sparse che colpiranno Avellino, Caserta e Salerno, mentre il vento soffierà teso su Benevento e Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, lunedì tra piogge e vento: allerta in alcune province

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