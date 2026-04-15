Una perturbazione atmosferica sta interessando le coste siciliane, portando piogge intense e nebbia fitta nell’area dell’Etna. Durante la notte, le precipitazioni hanno coinvolto principalmente Palermo e le zone occidentali dell’isola, causando disagi e rallentamenti alla circolazione. La situazione meteorologica rimane critica, con condizioni di maltempo che persistono nella regione.

Il sistema di bassa pressione che sta stazionando sulle coste siciliane ha scatenato una notte di violenti fenomeni precipitativi, colpendo duramente Palermo e le zone occidentali dell’isola. Mentre il centro di bassa pressione mantiene la sua posizione, l’instabilità persiste su tutto il territorio regionale per l’intera giornata di mercoledì 15 aprile. Saturazione dell’aria e visibilità ridotta: il caso Zafferana Etnea. Ai piedi del vulcano, il risveglio di questa mattina ha presentato uno scenario di forte criticità per la circolazione stradale. A Zafferana Etnea, la combinazione tra l’umidità accumulata durante i rovesci notturni e il repentino calo delle temperature ha generato una nebbia fittissima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia nel caos meteo: piogge violente e nebbia fitta all’Etna

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