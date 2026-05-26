Cilento | sport e prevenzione cocktail vincente per il 2026

Una nuova collaborazione nel settore sanitario campano unisce sport e prevenzione, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita più sano. La partnership prevede iniziative congiunte e programmi di screening rivolti alla popolazione locale, puntando a sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie attraverso attività sportive. L’accordo è stato firmato nelle ultime ore e si inserisce in un piano più ampio per migliorare la salute pubblica entro il 2026.

Nasce proprio in queste ore una prestigiosa e innovativa sinergia nel panorama sanitario campano. Eh già, la Fondazione Polito di Santa Maria di Castellabate e la Clinica Montevergine di Mercogliano hanno ufficializzato un accordo a nostro giudizio estremamente interessante (saremo sempre al fianco della prevenzione, un concetto fondamentale.). Obiettivo fondamentale quello di rafforzare la prevenzione cardiovascolare e a valorizzare il ruolo del passaporto ematico come strumento di tutela della salute. Nei giorni scorsi, presso gli uffici di Mercogliano, è stato sottoscritto un rilevante e interessante protocollo d’intesa tra la Fondazione Polito – attraverso il proprio studio medico dedicato alla prevenzione – e la Clinica Montevergine. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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