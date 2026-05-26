La polizia cilena ha arrestato tre persone ricercate dall’FBI, sospettate di aver commesso furti tra il 2024 e il 2025 ai danni di atleti professionisti americani.

La polizia cilena ha dichiarato domenica l’arresto di tre cileni ricercati da tempo dall’FBI. I sospettati dovrebbero essere coinvolti in una serie di furti avvenuti tra il 2024 e il 2025 ai danni di atleti professionisti americani. I primi furti ricondotti poi ai successivi sono iniziati approssimativamente a dicembre 2024 con modalità analoghe in tutti i casi. Sospettati ricercati dall’FBI arrestati, i furti ai danni di atleti vanno avanti dal 2024. Gli atleti coinvolti, come suggerito tra le prime righe, sono professionisti e, in qualche modo, esposti mediaticamente. Questo aspetto si è rivelato utile ai ladri che, oltre le verifiche dei sistemi di sicurezza, hanno avuto modo di analizzare i profili social delle potenziali vittime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cile, arrestati i sospettati ricercati dall’FBI: l’accusa è di aver derubato atleti professionisti

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