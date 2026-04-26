A Isernia, due uomini di 46 e 22 anni sono stati arrestati dopo aver truffato un'anziana e tentato di scappare durante un inseguimento nel centro città. La polizia ha fermato i sospettati che ora devono rispondere di truffa aggravata e fuga pericolosa. L'episodio si è verificato recentemente, con i due che sono stati colti in flagranza di reato.

? Cosa sapere Due uomini di 46 e 22 anni arrestati a Isernia dopo truffa all'anziana.. I sospettati rispondono di truffa aggravata e fuga pericolosa dopo l'inseguimento in centro.. Due uomini di 46 e 22 anni, entrambi provenienti da fuori regione, sono stati arrestati in flagranza di reato a Isernia dopo aver derubato con il trucco del falso carabiniere una signora quasi totalmente invalida nella zona di piazza Giustino D’Uva. Il brutto episodio ha scosso la tranquillità del centro cittadino quando i due malviventi hanno messo nel mirino una donna fragile, approfittando della sua condizione di salute per sottrarle i suoi monili d’oro. La dinamica del raggiramento si è rivelata particolarmente spietata: i criminali hanno utilizzato la tecnica del falso ufficiale per ingannare la vittima e impossessarsi dei gioielli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia, arrestati due truffatori: scappano dopo aver derubato un’anziana

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Si parla di: Rubano oro e gioielli agli anziani, inseguiti e fermati dalla Polizia.

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