L' italiano Manfred Gruber in carcere negli Usa Fbi l' accusa d' aver venduto illegalmente munizioni alla Russia

Un commerciante italiano si trova in carcere negli Stati Uniti, accusato dall'FBI di aver venduto munizioni illegalmente alla Russia. Secondo le autorità statunitensi, l'uomo avrebbe effettuato transazioni non autorizzate, violando le leggi sul commercio di armi. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle indagini in corso. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali e internazionali.

Export illegale di munizioni alla Russia. È questa l’accusa che l’Fbi rivolge a Manfred Gruber, commerciante d’armi italiano arrestato nei giorni scorsi negli Usa. L’uomo, 61 anni, si trova attualmente in un carcere federale di New York, in attesa di giudizio. Un presunto socio in affari del Kirghizistan è stato già stato condannato a 39 mesi di reclusione con la stessa accusa. L’italiano Manfred Gruber in carcere negli Usa Il commerciante d’armi italiano Manfred Gruber si trova da settimane in un carcere federale negli Usa con l’accusa di aver esportato illegalmente munizioni verso la Russia per la guerra in Ucraina. Originario di Bolzano, 61 anni, Gruber è il direttore commerciale di un’azienda del Nord Italia che produce armi e munizioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - L'italiano Manfred Gruber in carcere negli Usa, Fbi l'accusa d'aver venduto illegalmente munizioni alla Russia Manfred Gruber, commerciante italiano in carcere negli Usa: «Export illegale di munizioni americane verso la Russia per 540mila dollari»BOLZANO - Avrebbe esportato illegalmente munizioni americane per 540mila dollari verso la Russia attraverso il Kirgisistan. Leggi anche: Commerciante d’armi italiano arrestato negli Usa: “Vendeva illegalmente munizioni alla Russia” Manfred Gruber, chi è il commerciante d'armi italiano in carcere negli Usa: «Vendeva munizioni alla Russia». I messaggi in codice e le emojiIl commerciante d'armi altoatesino Manfred Gruber si trova in un carcere federale negli Usa con l'accusa di aver esportato illegalmente ... msn.com Italiano arrestato negli Usa per esportazione di armi in Russia. Fbi: Ha messo a rischio numerose vite in UcrainaL’altoatesino Manfred Gruber – responsabile delle vendite in un'azienda di commercio all'ingrosso di armi con sede in Alto Adige – si è dichiarato colpevole. Ha fornito illegalmente a Mosca munizioni ... quotidiano.net