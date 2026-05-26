Sono stati assegnati ai Comuni circa 476mila euro all’anno per tre anni, destinati alla ciclovia Tirrenica e dell’Arno. In totale, sono oltre 1,4 milioni di euro per migliorare sicurezza, accessibilità e decoro delle reti ciclopedonali. I fondi sono stati distribuiti con l’obiettivo di sostenere interventi su tracciati e infrastrutture dedicate alle biciclette e ai pedoni. La ripartizione riguarda specificamente le aree coinvolte nelle due reti.

Oltre un milione e quattrocentomila euro spalmati in tre anni per garantire la sicurezza, l’accessibilità e il decoro della rete dedicata alle due ruote. È questo l’impegno economico approvato dalla Giunta regionale per il triennio 2026-2028, con l’obiettivo di finanziare gli interventi di manutenzione sulle principali direttrici ciclabili del territorio. I fondi, che ammontano per la precisione a 476.100 euro per ciascuna annualità, andranno a coprire sia le opere ordinarie (con un tesoretto annuo di 100.000 euro) sia quelle straordinarie (per i restanti 376.100 euro). I tracciati interessati dallo stanziamento sono infrastrutture nevralgiche per la mobilità dolce e il turismo regionale: il sistema integrato Ciclopista dell’Arno-Sentiero della Bonifica e la Ciclovia Tirrenica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ciclovia Tirrenica e dell’Arno, in arrivo i fondi ai Comuni: 476mila euro all’anno per la rete ciclopedonale

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