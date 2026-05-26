Ciclismo Bici in Autodromo | tutte le vittorie in pista

Da ilgiorno.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica all’Autodromo Nazionale di Monza, la pista è stata occupata da ciclisti in sella a biciclette, con gare dedicate a diverse categorie. Le competizioni si sono svolte lungo il tracciato, con vittorie assegnate ai primi classificati di ogni gara. La giornata ha visto partecipanti di varie età e livelli, coinvolgendo atleti e appassionati. La manifestazione ha trasformato il circuito motoristico in un campo di gara per le due ruote, con esiti finali annunciati al termine delle competizioni.

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Domenica di ciclismo a 360 gradi sulla pista dell’ Autodromo Nazionale di Monza, trasformato per un giorno in un’arena dedicata alle due ruote. Un programma fitto, dalle categorie agonistiche maschili e femminili fino alla prova di Handbike, che ha messo alla prova l’organizzazione in un vero tour de force. Ad aprire la giornata sono stati gli Esordienti uomini. Tra i più giovani, dominio del bresciano Leonardo Zanardini (Mazzano), capace di involarsi in solitaria e tagliare il traguardo con 28 secondi di vantaggio sul gruppo, regolato da Iago Pedrotti e dal sardo Fabio Vidili. Nella prova del secondo anno, sprint deciso e vittoria del piemontese Andrea Racca (Ardens Team), davanti a Paolo Rosato e Marco Casciano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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