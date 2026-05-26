Domenica all’Autodromo Nazionale di Monza, la pista è stata occupata da ciclisti in sella a biciclette, con gare dedicate a diverse categorie. Le competizioni si sono svolte lungo il tracciato, con vittorie assegnate ai primi classificati di ogni gara. La giornata ha visto partecipanti di varie età e livelli, coinvolgendo atleti e appassionati. La manifestazione ha trasformato il circuito motoristico in un campo di gara per le due ruote, con esiti finali annunciati al termine delle competizioni.

Domenica di ciclismo a 360 gradi sulla pista dell’ Autodromo Nazionale di Monza, trasformato per un giorno in un’arena dedicata alle due ruote. Un programma fitto, dalle categorie agonistiche maschili e femminili fino alla prova di Handbike, che ha messo alla prova l’organizzazione in un vero tour de force. Ad aprire la giornata sono stati gli Esordienti uomini. Tra i più giovani, dominio del bresciano Leonardo Zanardini (Mazzano), capace di involarsi in solitaria e tagliare il traguardo con 28 secondi di vantaggio sul gruppo, regolato da Iago Pedrotti e dal sardo Fabio Vidili. Nella prova del secondo anno, sprint deciso e vittoria del piemontese Andrea Racca (Ardens Team), davanti a Paolo Rosato e Marco Casciano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciclismo. Bici in Autodromo: tutte le vittorie in pista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alleanza tra Autodromo e Ford. Sicurezza e innovazione in pistaL’Autodromo di Monza ha annunciato una nuova collaborazione con la casa automobilistica americana, che diventa il partner ufficiale per i mezzi in...

Ciclismo, Granfondo 2026: tutte le modifiche alla viabilità a BergamoDomenica 10 maggio si terrà a Bergamo il Granfondo 2026, una gara ciclistica che coinvolge migliaia di partecipanti.

Temi più discussi: APPUNTAMENTI. L’Autodromo Nazionale di Monza riapre alle bici. Domenica la sesta edizione del Gran Premio Ciclismo Giovani – F.C.I. – C.R.LOMBARDIA; Il 24 maggio all’Autodromo Nazionale Monza giornata di sport e inclusione; I baby talenti danno battaglia all’Autodromo di Monza; Prossime Gare dal 18 al 24 maggio 2026.

AUTODROMO DAY. A MONZA SFRECCIANO BOTTA, ZANARDINI, RACCA, MARZETTI, CAMPANA E BAIMACiclismo a 360 gradi sulla pista dell’Autodromo Nazionale di Monza, trasformato per un giorno in un’arena dedicata alle due ruote. Un programma fitto, dalle categorie agonistiche maschili e femminili ... tuttobiciweb.it

Per un giorno niente motori: cosa succede domenica all’Autodromo di MonzaCi sono giornate in cui il rombo dei motori lascia spazio a un’altra energia, fatta di passione, partecipazione e condivisione. All’Autodromo Nazionale Monza, domenica 24 maggio 2026, migliaia di ... monza-news.it