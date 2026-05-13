alleanza tra autodromo e ford sicurezza e innovazione in pista

L’Autodromo di Monza ha annunciato una nuova collaborazione con la casa automobilistica americana, che diventa il partner ufficiale per i mezzi in pista. La partnership prevede l’impiego di una flotta di 20 vetture, tra cui otto adibite a servizi antincendio, per supportare le attività del circuito. Questa scelta mira a integrare tecnologie innovative e garantire una maggiore sicurezza durante gli eventi e le operazioni quotidiane.

Monza sceglie Ford per la pista e per il futuro. La casa americana è la nuova official automotive partner dell’ Autodromo, con una flotta di 20 vetture (di cui 8 adibite antincendio) a supporto delle attività del circuito. Ieri l’annuncio in Autodromo, alla presenza dei vertici del Tempio della velocità monzese e di Ford Italia. A guidare il parco mezzi sarà la Mustang Gt Dark Horse, nuova safety car ufficiale di Monza, affiancata dalle Mustang Gt e Mustang Mach-E Gt nel ruolo di medical car. Accanto ai tre bolidi, Ford porterà in pista l’intera versatilità della propria gamma elettrificata: dai veicoli completamente elettrici Explorer, Capri, Puma Gen-E ed E-Tourneo Custom, fino alle ibride plug-in Kuga e Ranger Phev.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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