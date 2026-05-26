ciclismo allievi samuele matteini del team biassono brucia i rivali nel varesotto

Samuele Matteini, del team Biassono-Alba Orobia, ha vinto la gara in linea per la categoria allievi nel Varesotto. Nel corso della competizione, ha superato gli avversari nello sprint finale, regolando il gruppo compatto. La corsa si è svolta tra Ispra e Brinzio, con Matteini che si è imposto come primo al traguardo.

Nel Varesotto brinda al successo Samuele Matteini. Il velocista del team Biassono-Alba Orobia impone la sua legge allo sprint regolando il gruppo compatto nella classica in linea Ispra-Brinzio per la categoria degli allievi. È la terza vittoria stagionale per il quindicenne milanese di Garbagnate Milanese che al traguardo in leggera salita ha superato Matteo Jacopo Gualtieri (Salus Seregno De Rosa) che chiude al secondo posto nella scia del biassonese. Una prova da protagonista sempre nel vivo della corsa, che conferma la continuità del corridore monzese della Salus in questa fase di stagione. Completa il podio Tommaso Belani della Società Romanese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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