Biassono detta legge a Calcinato con Matteini e Longo

L’Unione Sportiva Biassono Alba Orobia ha ottenuto due vittorie nel Bresciano durante il Memorial Fiorenzo Montanari e Giuseppe Fattori dedicato alla categoria Allievi. I giovani atleti Samuele Matteini e Riccardo Longo sono stati protagonisti di un risultato positivo nella giornata di ieri. La squadra si è distinta in questa competizione, confermando il buon momento attraversato in questa fase della stagione.

Buon momento per l’ Unione Sportiva Biassono Alba Orobia, che ieri nel Bresciano ha fatto doppietta con Samuele Matteini e Riccardo Longo al Memorial Fiorenzo Montanari e Giuseppe Fattori per la categoria Allievi. Teatro della sfida la località di Calcinato, in cui 191 corridori si sono dati battaglia sulla distanza di 57 chilometri. Numerosi i tentativi di fuga promossi durante tutta la gara con protagonisti proprio i ragazzi di Biassono, Feralpi Monteclarense, Pool Cantù VC Sovico GB. Finale allo sprint dove Matteini fa valere il suo spunto anticipando il compagno di squadra Longo e Montesin della Feralpi Monteclarense. Per la formazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biassono detta legge a Calcinato con Matteini e Longo Serie C: primo bilancio. E Prato detta leggeLa prima parte della regular season del campionato di serie C va in archivio con le squadre pratesi che guardano tutte le altre dall’alto in basso:... Scatta l’Italia Bike Cup. Lombardi detta leggeCon la prima prova di Albenga, in provincia di Savona, è scattata la Challenge nazionale denominata “Youth Italia Bike Cup” di Cross Country per... Si parla di: Biassono detta legge a Calcinato con Matteini e Longo. Biassono detta legge a Calcinato con Matteini e LongoBuon momento per l’Unione Sportiva Biassono Alba Orobia, che ieri nel Bresciano ha fatto doppietta con Samuele Matteini e ... ilgiorno.it Ciclismo Allievi. Riccardo Longo impone la sua legge a CortacciaLa giovane promessa dell’Unione Sportiva Biassono ha conquistato la gara in linea e la cronometro individuale. ilgiorno.it