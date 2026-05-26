ci aspettiamo bellissimi incontri in un luogo molto identitario

Il presidente del Parco della Maremma ha dichiarato che ci si aspetta incontri significativi in un luogo molto identitario. Ha aggiunto che i parchi devono proporre nuovi percorsi oltre a quelli esistenti, suggerendo la possibilità di sviluppare itinerari alternativi. La proposta si concentra sulla creazione di nuove strade da esplorare, mantenendo il ruolo dei parchi come spazi di scoperta e valorizzazione del territorio.

"Suggerire nuove strade". Secondo il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci, è questo il ruolo dei parchi che non solo hanno i propri itinerari (le ‘strade’, appunto), ma ne può creare altre da battere. "Parco aperto è un’occasione di promozione territoriale, è uno degli obiettivi per far conoscere territorio. Sottolineo l’importanza di fare eventi a basso impatto e anche a basso costo – dice Rusci –. Siamo convinti che un turismo di qualità non debba essere di lusso". "Essere partner del Parco in questa iniziativa è un grande onore – dice Federico Babini dell’associazione M.Arte –. Porteremo la nostra passione per lo spettacolo dal vivo, passione che anima tutti noi dell’associazione M. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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