Dopo quattro anni di attesa, la serie torna con grandi aspettative, nonostante il salto temporale di cinque anni e la perdita di tre membri del cast. I fan sono rimasti colpiti dall’assenza di alcuni personaggi e dai cambiamenti annunciati, inclusi i look e i make-up dei nuovi episodi. La produzione ha mantenuto il silenzio su eventuali variazioni nello stile estetico rispetto alle stagioni precedenti, alimentando curiosità tra gli spettatori.

Quattro anni di attesa, la morte di tre membri del cast e il salto temporale di cinque anni non ha, comunque, reso meno forte l’hype per Euphoria 3. La terza stagione dello show dal successo mondiale, ora disponibile su HBO Max, sembra essere molto diversa dalle precedenti. Così come lo è il make-up, che punta ad una versione dei personaggi molto più adulta e decisamente più “sobria”. Euphoria 3 e il make-up che potrebbe essere molto diverso da quanto pensiamo. Lo abbiamo visto, infatti, alla premiere della nuova stagione. Dal taglio capelli corto e a effetto bagnato di Zendaya al mullet moderno di Jacob Elordi, senza dimenticare il biondo...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - E se i make-up di Euphoria 3 non fossero quelli che ci aspettiamo?

Iran, Schlein e Conte: se ci fossero stati loro...Neville Chamberlain, dopo aver firmato nel settembre del 1938 il Patto di Monaco con Adolf Hitler, disse: «È tornata dalla Germania a Downing Street...

Conte: “Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Per fortuna che abbiamo Sant’Elmas”A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati.