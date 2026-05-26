Un dipendente del Ministero dell’Interno si è tolto la vita questa mattina, lanciandosi dal quarto piano del palazzo. La persona, che ricopriva un ruolo amministrativo, è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

L’uomo, di circa 60 anni, era arrivato regolarmente in ufficio. Poi, attorno alle 9:30, si è gettato nel vuoto. Tragedia al Viminale: questa mattina un dipendente che lavorava in una posizione amministrativa si è suicidato lanciandosi dal quarto piano del palazzo sede del Ministero dell’Interno. L’uomo, di circa 60 anni, era arrivato regolarmente in ufficio. Poi, per motivi ancora da accertare, attorno alle 9:30 si è buttato nel vuoto dalla rampa delle scale, davanti ad alcuni colleghi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Il funzionario non ha lasciato messaggi o biglietti d’addio. © TAGFIN S. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Choc al Viminale: dipendente si suicida lanciandosi dal quarto piano

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Choc al Viminale, dove questa mattina un dipendente si è lanciato dal quarto piano ed è morto. L'uomo, circa 60 anni, era arrivato regolarmente in ufficio, quando per motivi ancora da accertare intorno alle 9.30 si è buttato nel vuoto. Sul posto la Polizia. A x.com

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