Dramma all' ospedale San Luca paziente si lancia dal quarto piano | è grave

Questa mattina, all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, un paziente di 78 anni, proveniente da Centola e ricoverato in Medicina Generale, si è lanciato dal quarto piano del nosocomio. La caduta ha causato gravi ferite e ha richiesto immediato intervento medico. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La situazione dell’anziano è considerata critica.

Tragedia sfiorata, questa mattina, all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove - secondo una prima ricostruzione - un anziano di 78 anni, originario di Centola e ricoverato nel reparto di Medicina Generale, si sarebbe lanciato dal quarto piano del nosocomio. L’accaduto, secondo le prime informazioni disponibili, si sarebbe verificato in maniera improvvisa, cogliendo di sorpresa medici e infermieri presenti nella struttura. L'uomo è stato prontamente soccorso dai sanitari e ricoverato d'urgenza nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sarebbero gravi e la prognosi resta riservata. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a chiarire ogni aspetto della vicenda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ragazza dodicenne cade dal quarto piano: è graveNel pomeriggio di ieri, venerdì 30 gennaio, una ragazza di dodici anni è caduta dalla finestra di un appartamento della periferia bolognese.

Cede la ringhiera della scuola, bimbo di 9 anni cade dal quarto piano: è graveAGI - "E' vigile e cosciente" il bimbo di nove anni, caduto dal terrazzino di una scuola di Pietra Ligure, nel Savonese, questa mattina.

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Dramma all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania: paziente precipita dal quarto pianoGrave episodio all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania: un anziano di Centola si lancia dal reparto di Medicina. È ricoverato in Rianimazione in condizioni critiche ... infocilento.it

PAURA AL SAN LUCA Un risveglio shock a Vallo della Lucania, dove un paziente di 78 anni è precipitato dal quarto piano dell'ospedale. L'uomo è ora in rianimazione in condizioni gravi. Le forze dell'ordine indagano sulla dinamica di un gesto che riapre u - facebook.com facebook