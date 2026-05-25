Vola dal balcone del quarto piano | muore 20enne

Una giovane donna di 20 anni è deceduta dopo essere caduta dal balcone del quarto piano della sua abitazione in via Aldo Moro. La vittima, figlia di un avvocato, è stata trovata senza vita sul pavimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Una tragedia ha scosso profondamente la comunità di Bellona per la morte di E.C., 20enne, figlia di un avvocato del Foro sammaritano, volata giù dal 4° piano della propria abitazione in via Aldo Moro.La scoperta fatta dai passanti che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Giunti sul posto i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Milano, precipita dal quarto piano e muore - Ore 14 del 25/02/2025

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