Chivu ha commentato il successo del gruppo, sottolineando come la vittoria sia arrivata grazie alla responsabilità collettiva. Non sono state fornite risposte specifiche sulle strategie adottate per colmare il vuoto tattico lasciato dall’allenatore precedente. La scarsa preparazione estiva è stata menzionata come un elemento che avrebbe potuto mettere a rischio l’intera stagione.

? Domande chiave Come ha gestito Chivu il vuoto tattico lasciato da Inzaghi?. Perché la scarsa preparazione estiva ha rischiato di compromettere la stagione?. Quali sono le previsioni di Chivu sul futuro di Lautaro Martinez?. Come ha fatto l'Inter a dominare senza subire la concorrenza?.? In Breve Calo fisico iniziale dovuto a sole tre settimane di vacanza post Club World Cup.. Transizione tattica post Inzaghi gestita con successo dalla guida tecnica del croato Chivu.. Lautaro Martinez punta a scalare la classifica storica dei marcatori nerazzurri.. Successo ottenuto nonostante la precedente sconfitta in finale di Champions League contro PSG.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chivu sul doppio trofeo: “Il gruppo ha vinto con la responsabilità

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