Chivu sul titolo | Il gruppo ha reagito con determinazione

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio, il gruppo ha deciso di cambiare rotta dopo alcune sconfitte che avevano messo in discussione la stagione. Le vittorie consecutive ottenute successivamente sono state il risultato di un impegno più intenso e di una maggiore determinazione da parte dei giocatori. Questa svolta ha permesso di recuperare punti importanti in classifica e di affrontare le partite successive con maggiore fiducia.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il gruppo a ribaltare la stagione a gennaio?. Quali sconfitte hanno spinto i giocatori a reagire con determinazione?. Perché il sostegno dei tifosi è stato decisivo per lo scudetto?. Cosa cambierà per la squadra dopo questo traguardo storico?.? In Breve Inversione di marcia decisiva tra i mesi di gennaio e febbraio.. Sconfitte in Champions e nel derby hanno stimolato la reazione del gruppo.. Raiuno trasmette Buonvino Misteri a Villa Borghese da giovedì 7 maggio.. RaiPlay propone la serie Il Club – Canzoni sotto la pelle l'8 maggio.. Dopo la conquista dello Scudetto, Cristian Chivu ha espresso grande soddisfazione per il gruppo e per i tifosi che hanno sostenuto la squadra fin dal primo momento della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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