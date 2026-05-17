Milano in festa | Chivu celebra il doppio trofeo dell’Inter

Milano si anima con le celebrazioni per il doppio trofeo vinto dall’Inter, e tra i protagonisti c’è Chivu. L’ex calciatore ha partecipato alla festa, che ha coinvolto numerosi tifosi e membri della squadra. Le immagini mostrano Chivu sorridente, mentre si unisce ai festeggiamenti, senza commenti ufficiali. Non sono state fornite dichiarazioni riguardo alle strategie mentali adottate per superare il trauma della finale europea o come abbia mantenuto l’equilibrio psicologico durante la stagione.

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? Punti chiave Come ha fatto Chivu a gestire il trauma della finale europea?. Perché l'equilibrio psicologico è stato la chiave del doppio trofeo?. Cosa ha significato per Chivu vincere dopo vent'anni nel club?. Come influenzeranno questi successi il mercato estivo dell'Inter?.? In Breve Scudetto vinto il 3 maggio contro il Parma al Giuseppe Meazza.. Coppa Italia conquistata mercoledì scorso battendo la Lazio a Roma per 2-0.. Chivu ha gestito la squadra dopo la sconfitta in Champions contro il PSG.. La parata celebrativa con consegna trofeo è prevista per questa domenica a Milano.. A Milano, l’euforia per il doppio trofeo nazionale dell’Inter si trasforma in una celebrazione collettiva dopo il pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona, che ha sancito l’ultima partita casalinga della stagione 2025-26. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano in festa: Chivu celebra il doppio trofeo dell’Inter ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chivu punta al doppio trofeo: l’Inter corre verso lo Scudetto? Cosa sapere Chivu delinea la corsa allo scudetto prima della sfida a Torino di domenica 27 aprile. Festa Inter, il gruppo celebra Chivu. Marotta: "Puntato su di lui senza remore". Lautaro: "Ha cambiato l'aria"Milano, 3 maggio 2026 – Cristian Chivu si lascia andare solo poco dopo il novantesimo, sarà Federico Dimarco a spingerlo sotto la curva al via della... Milano si prepara per la festa dell’Inter I tifosi dell’Inter si stanno dirigendo verso lo stadio San #Siro per celebrare il ventunesimo #Scudetto. @tancredipalmeri #sportitalia #inter #chivu x.com Inter, la parata a Milano: il pullman scoperto da San Siro al Duomo, Lautaro e compagni festeggiano il Double con i tifosiMilano si colora di nerazzurro per la festa dell'Inter. Un lungo fiume a tinte nere e blu accoglie infatti la sfilata della squadra di Cristian Chivu per le vie della città, da ... leggo.it La prima stagione di Christian Chivu come allenatore dell'Inter: Scudetto Coppa Italia primo double di campionato dal 2010 Grande mister. Festa di upvote per Chivu! reddit Inter, la festa Scudetto avvolge Milano! Le parole di Chivu a San SiroL'Inter ha sollevato sotto il cielo di Milano lo Scudetto della stagione 2025/26 e così è partita la festa: le parole di Chivu. spaziointer.it