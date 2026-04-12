Dopo la partita disputata al Sinigaglia, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha detto che nel secondo tempo la squadra ha modificato l’atteggiamento e ha aumentato i ritmi di gioco. Riguardo alla possibilità di vincere lo scudetto, ha espresso una sua opinione, senza fornire dettagli specifici. La sua analisi si è concentrata sui cambiamenti fatti durante l’incontro e sull’andamento complessivo della gara.

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© Calcionews24.com - Inter, Chivu nel post gara: «Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, abbiamo alzato un po’ i giri. Scudetto? Ecco cosa dico»

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