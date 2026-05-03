Cherubini a Dazn | Vorremo rinviare la festa dell’Inter Marotta un punto di riferimento Con Chivu abbiamo avuto coraggio
Il direttore sportivo del Parma ha espresso la volontà di posticipare la festa dell’Inter, sottolineando la figura di un dirigente come riferimento per la sua squadra. Ha anche ricordato il rapporto con un ex calciatore, indicando di aver condiviso momenti di coraggio con lui. Le sue parole sono state pronunciate poco prima dell’inizio di un evento sportivo, senza ulteriori dettagli sulla decisione.
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