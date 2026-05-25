Licenziamenti al magazzino Kamila di Parma Larghetti Avs | Crisi sociale gravissima

Circa 90 lavoratori del magazzino Kamila a Parma sono stati coinvolti in una procedura di licenziamento. La dirigente di un sindacato ha definito la situazione come una crisi sociale gravissima. L’annuncio è stato comunicato nelle ultime ore e riguarda il personale impiegato in appalto per una grande catena di distribuzione. La protesta dei sindacati si è subito fatta sentire, chiedendo interventi immediati.

È dura la presa di posizione di Simona Larghetti dopo l’annuncio della procedura di licenziamento che coinvolge circa 90 lavoratori impiegati nel magazzino Kamila di Parma, in appalto per Coop Alleanza 3.0. La capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Assemblea legislativa regionale ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Adl Cobas: 90 licenziamenti nel magazzino Kamila/Coop a Parma x.com

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