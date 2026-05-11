Giornata nazionale di Confcommercio Legalità ci piace un convegno sulla sicurezza urbana

In occasione della 13ª Giornata nazionale di Confcommercio intitolata “Legalità, ci piace”, si è svolto un convegno promosso dall’associazione nella provincia di Rimini. L’evento ha trattato il tema della sicurezza urbana e il contributo del commercio di prossimità alla tutela delle comunità locali. Durante l’incontro sono stati presentati interventi e proposte legate alla sicurezza nei centri cittadini e alle strategie di tutela del settore commerciale.

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In occasione della 13esima edizione della Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace”, Confcommercio della Provincia di Rimini organizza un convegno dedicato al tema della sicurezzaurbana e del ruolo del commercio di prossimità nella tutela delle comunità locali. L’appuntamentoè in.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ConfCommercio Foggia aderisce all’undicesima edizione di “Legalità, ci piace”Foggia, 11 maggio 2026 - Anche quest’anno Confcommercio Foggia aderisce a “Legalità, ci piace!”, la giornata nazionale promossa dalla... Siap dopo il vertice sulla sicurezza: "Serve coordinamento dello Stato sulla sicurezza urbana"“La sicurezza urbana deve restare una funzione coordinata dallo Stato e non può essere affidata a interventi frammentati o esclusivamente locali”. Argomenti più discussi: Il 13 maggio la tredicesima edizione della Giornata nazionale Legalità, ci piace!; Giornata della legalità Confcommercio, il 13 maggio focus su sicurezza e desertificazione; Imperia, il 13 maggio la Confcommercio celebra la Giornata della Legalità 2026; LA GIORNATA DELLA RISTORAZIONE È LEGGE: A VICENZA FIPE-CONFCOMMERCIO LA CELEBRA CON I BAMBINI. CGM CONSORZIO NAZIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE GINO MATTARELLI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - Results on X | Live Posts & Updates x.com Confcommercio Foggia aderisce all’undicesima edizione di Legalità, ci piace!Anche quest’anno Confcommercio Foggia aderisce a Legalità, ci piace!, la giornata nazionale promossa dalla Confederazione e dedicata ai temi della legalità, della sicurezza e della tutela delle impr ... manfredonianews.it