Chiuso il bando per l’assegnazione di 15 alloggi in città | presentate quasi duecento domande

Il bando per l’assegnazione di 15 alloggi pubblici a Bergamo si è chiuso il 25 maggio, dopo essere stato aperto il 20 aprile. Durante il periodo di apertura sono state presentate circa 200 domande. La procedura riguarda immobili disponibili nello stato di fatto e gestiti dal Comune. I criteri di assegnazione ancora non sono stati resi noti. La graduatoria verrà pubblicata nelle prossime settimane.

Il 25 maggio si è chiuso il bando per l’assegnazione di alloggi pubblici nello stato di fatto messi a disposizione dal Comune di Bergamo con il bando aperto il 20 aprile scorso. Complessivamente, si tratta di 15 alloggi in città, tutti di proprietà del Comune di Bergamo facenti parte del Servizio Abitativo Pubblico, che necessitano di interventi di ristrutturazione il cui importo, compreso tra €3.000 e €7.100 (IVA inclusa), inizialmente sostenuto dall’assegnatario, viene poi decurtato dal canone di locazione, entro un periodo massimo pari a quarantotto mensilità. Per questi alloggi sono state presentate 190 domande. I cittadini hanno... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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