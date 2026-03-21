Telese aperte le domande per l’assegnazione degli alloggi popolari

Al via la fase di presentazione delle domande per gli alloggi popolari a Telese. Il Comune ha aperto le procedure e fornirà assistenza ai cittadini per la compilazione delle richieste. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti e il supporto sarà garantito presso gli uffici comunali. Si invita chi è interessato a rispettare le scadenze previste.

Il Sindaco rende noto che la Regione Campania ha pubblicato l’Avviso Pubblico ERP 2026, finalizzato all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Le domande potranno essere presentate solo ed esclusivamente tramite la piattaforma telematica regionale, accessibile dal sito www.territorio.regione.campania.it entro le ore 14:00 del 15 aprile 2026. L’accesso avviene tramite SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). I requisiti principali per l’accesso includono: cittadinanza italiana, UE o regolare titolo di soggiorno; assenza di proprietà di alloggi adeguati sul territorio regionale o nazionale, secondo i limiti di legge; valore ISEE non superiore a 16. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, aperte le domande per l’assegnazione degli alloggi popolari Articoli correlati Edilizia residenziale, il Comune apre la graduatoria per l’assegnazione di nuovi alloggi popolariOpportunità per cittadini e lavoratori emigrati; scadenze dal 4 aprile al 3 giugno 2026, a seconda della categoria di partecipanti Il Comune di... Alloggi popolari in Campania: nuovo bando aperto, domande online da marzoLa Regione Campania ha pubblicato il nuovo Avviso Pubblico per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per l’anno 2026.